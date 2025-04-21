Selahattin-Lara Paşalı'nın kızları Pera büyüdü! Sevimli halleri beğeni topladı
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çift Selahattin-Lara Paşalı, zaman zaman sosyal medya hesaplarından kızlarıyla karelerini paylaşıyor.
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2022 yılında Lara Tümer ile dünyaevine giren Selahattin Paşalı aynı yılın temmuz ayında Pera ismini verdikleri kızlarını kucağına aldı.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından kızlarıyla karelerini paylaşıyor.
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Çiftten Selahattin Paşalı "Hafta sonu kaçamağı" notuyla eş, ve kızının fotoğrafını paylaştı. Doğa tatiline giden ailenin pozları beğeni topladı.
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Büyüyen Pera'nın sevimli halleri de dikkat çekti. Fotoğraflara "Güzel aile, Pera kuş", "Maşallah", "Bayıldım bu seriye" gibi yorumlat geldi.