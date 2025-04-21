Selahattin-Lara Paşalı'nın kızları Pera büyüdü! Sevimli halleri beğeni topladı

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çift Selahattin-Lara Paşalı, zaman zaman sosyal medya hesaplarından kızlarıyla karelerini paylaşıyor. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Selahattin-Lara Paşalı'nın kızları Pera büyüdü! Sevimli halleri beğeni topladı - Resim : 1

2022 yılında Lara Tümer ile dünyaevine giren Selahattin Paşalı aynı yılın temmuz ayında Pera ismini verdikleri kızlarını kucağına aldı. 

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Selahattin-Lara Paşalı'nın kızları Pera büyüdü! Sevimli halleri beğeni topladı - Resim : 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutan ünlü çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından kızlarıyla karelerini paylaşıyor. 

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Selahattin-Lara Paşalı'nın kızları Pera büyüdü! Sevimli halleri beğeni topladı - Resim : 3

Çiftten Selahattin Paşalı "Hafta sonu kaçamağı" notuyla eş, ve kızının fotoğrafını paylaştı. Doğa tatiline giden ailenin pozları beğeni topladı. 

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Selahattin-Lara Paşalı'nın kızları Pera büyüdü! Sevimli halleri beğeni topladı - Resim : 4

Büyüyen Pera'nın sevimli halleri de dikkat çekti. Fotoğraflara "Güzel aile, Pera kuş", "Maşallah", "Bayıldım bu seriye" gibi yorumlat geldi. 