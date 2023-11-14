Selahattin Paşalı'dan çekirdek aile pozu!

Lara Tümer ile 16 Nisan 2022 tarihinde evlenen ve Temmuz 2022'de Leyla Pera adını verdikleri kızıyla baba olmanın sevincini yaşayan Selahattin Paşalı, Instagram hesabından kızı ve eşiyle fotoğrafını yayınladı.

Instagram gönderisini gören takipçiler Pera'yı, annesi Lara Paşalı'ya çok benzetti.

EVLENDİKTEN SONRA DEĞİŞEN HAYATINI ANLATMIŞTI

Yoğun olarak çalıştığını belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Çocuğumla çok vakit geçiremiyorum. Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor, ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olduğum zamanlar olacak" dedi.

"ANNE PERİŞAN"

Gece uykusu konusunda da konuşan Selahattin Paşalı, "Sabah set olduğu için ben başka odada yatmak zorunda kalıyorum. Ama anne perişan" ifadelerini kullandı.