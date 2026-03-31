Selma Konak, eşi Volkan Konak'ı vefatının birinci yılında andı

Şarkıcı Volkan Konak, 31 Mart 2025’te Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

TRABZON'DA DEFNEDİLDİ

58 yaşında hayata veda eden Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde, kendi vasiyeti üzerine Konakoğlu Aile Mezarlığı'nda bir ceviz ağacının altına defnedilmişti.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE PAYLAŞIM

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, eşinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"YOKLUĞUN HÂLÂ AYNI AĞIRLIKTA"

Selma Konak, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Canım Volkan’ım, sensiz koskoca bir yıl geçti. Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun. Seninle olmak bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Kaybetmek ise kelimelere sığmayacak kadar zor. Ama biliyorum ki sen; her sözünde, her şarkında ve her hatıranda yaşamaya devam edeceksin. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta. Seni çok özledim" ifadelerini kullandı.