Britney Spears, gözaltı süreci sonrası çıktığı tatilde oğullarıyla bir araya geldi
Alkollü araç kullanma suçlamasıyla gündeme gelen Britney Spears, gözaltı sürecinin ardından sessizliğini bozdu. 4 Mayıs’taki duruşma öncesinde çocuklarıyla bir araya gelen ünlü yıldız, hafta sonunu oğullarıyla birlikte vakit geçirerek değerlendirdi. İşte detaylar...
Pop dünyasının ikonik ismi Britney Spears, 4 Mart günü alkollü araç kullandığı şüphesiyle durdurularak gözaltına alınmış ve bu gelişme hayranları arasında büyük bir endişe yaratmıştı. Olayın ertesi günü serbest bırakılan ünlü yıldız için yasal süreç başlarken, gözlerin çevrildiği kritik mahkeme tarihinin 4 Mayıs olduğu açıklandı.
Yaşanan bu sürecin ardından Spears, sessizliğini bozarak sosyal medyaya ve günlük hayatına geri döndü. Zor günleri geride bırakmaya çalışan sanatçı, geçtiğimiz hafta sonunu oğulları Sean Preston ve Jayden James ile bir yatta vakit geçirerek değerlendirdi. Ailece çıkılan bu kısa tatili Spears, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
BRITNEY SPEARS'A AİLEDEN GELEN DESTEK
Spears’ın eski eşi Kevin Federline’dan olan çocukları, bu süreçte Spears'ın yanından ayrılmıyor. Özellikle 20 yaşındaki Sean Preston’ın annesiyle verdiği pozlar, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Sanatçıya yakın kaynaklar, çocuklarının bu dönemdeki rolünü şu sözlerle ifade ediyor: “Oğulları şu anda onunla birlikte. Onu seviyorlar, ona destek olmak istiyorlar ve sadece onun daha iyi hissetmesini istiyorlar.”
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
4 Mart’ta Kaliforniya, Ventura’da gerçekleşen gözaltı işlemiyle ilgili resmi süreç ise sürüyor. Ventura Bölge Savcılığı yetkilileri, davanın inceleme aşamasında olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “Britney Spears aleyhindeki alkollü araç kullanma davası Ventura Bölge Savcılığına sunuldu ve savcılarımız tarafından inceleniyor.”
Savcılık, ek delillerin toplanabileceğini ve nihai kararın 4 Mayıs 2026 tarihindeki duruşmadan önce verileceğini bildirdi: “Bu incelemenin bir parçası, ek bilgi ve kanıt aramayı içerebilir. Dava açma kararı, planlanan 4 Mayıs 2026 mahkeme tarihinden önce verilecektir.”