Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ve bebeğiyle olan nadir anlarını takipçileriyle paylaştı.
Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, evlat edindikleri kızlarıyla geçirdikleri özel anları takipçileriyle paylaştı. İşte genç çiftin, gözlerden uzak sürdürdükleri ebeveynlik yolculuklarına dair samimi anlar..
Stranger Things dizisi oyuncusu Millie Bobby Brown ve rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi, aile hayatlarına dair sevgi dolu anları paylaşmaya devam ediyor. 2021 yılında sosyal medya üzerinden tanışan ve kısa sürede Hollywood’un gözde çiftlerinden biri haline gelen ikili, 2023’teki nişanlarının ardından Mayıs 2024’te ABD’de sade bir törenle evlenmiş, ekim ayında ise İtalya’nın Toskana bölgesinde görkemli bir düğünle bu birlikteliği kutlamıştı.
"BEN VE BENİMKİLER"
Evliliklerini bir adım öteye taşıyarak ailelerini genişletme kararı alan çift, 29 Mart Pazar günü paylaştıkları yeni fotoğraflarla hayranlarını selamladı. Brown’ın paylaştığı kareler arasında en çok dikkat çekeni, bebeklerinin yüzü görünmese de bir köpeğin patisini tuttuğu nadir an oldu. Genç oyuncu, bu paylaşımına kısa ve öz bir not düştü: "Ben ve benimkiler"
"VE BÖYLECE 3 KİŞİ OLDUK"
Genç çift, ebeveynlik haberini geçtiğimiz yıl 21 Ağustos'ta paylaşana dek tüm süreci büyük bir gizlilikle yürütmüş, bu sürpriz duyuruyla hayranlarını ve magazin dünyasını şaşırtmıştı. Hamilelik söylentilerinin aksine evlat edinen Brown, durumu şu sözlerle ilan etmişti:
"Bu yaz tatlı kızımızı evlat edinme yoluyla ailemize kattık. Ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne hem huzur hem de mahremiyet içinde başlamaktan dolayı tarif edilemez bir heyecan duyuyoruz. Ve böylece 3 kişi olduk."
"HAYATTAKİ KÜÇÜK ŞEYLER ÇOK DEĞERLİ"
Genç yaşta anne olmanın mutluluğunu yaşayan Millie Bobby Brown, British Vogue dergisine verdiği röportajda bebeğiyle geçen günlerini ve hayatındaki yeni bakış açısını şu şekilde özetledi:
"Bu güzel, harika bir yolculuktu; bize şimdiden çok şey öğretti. Bakış açısı çok önemli bir şey. Hayattaki küçük şeyler çok daha değerli. Günlerimiz bolca kucaklaşma, kahkaha ve sevgiyle dolu. Bu sadece sonsuz bir neşe."