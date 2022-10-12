Seray Sever'den ikizleri ile yeni pozlar! "Ne iyi ettiniz de geldiniz!"

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Seray Sever, altı ay önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 49 yaşında annelik duygusunu tadan Sever, sık sık kızları ile paylaşım yapıyor. Paylaşımlara yenisini ekledi ve Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel kızlarıyla paylaşımda bulundu.

"SOFİA VE ALYA, NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ"

Şimdilerde ikiz kızlarının bakımıyla ilgilenen Seray Sever, bebekleriyle objektif karşısına geçti. Kızlarını süsleyip poz veren ünlü isim, paylaşımına; "Benim için dünyanın en büyük nimetleri canım bebeklerim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çocuklarımızın bahtları güzel olsun, Allah iyi insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Canımdan öte canlarım Sofia ve Alya, ne iyi ettiniz de geldiniz. Bana bu büyük mutluluğu bahşettiniz Allah'ımın izniyle" notunu düştü. Sever'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorumlar geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seray Sever (@seraysever)'in paylaştığı bir gönderi

"KEŞKE BABAM DA OLSAYDI"

Birkaç ay önce eşi ve kızlarıyla objektif karşısına geçen Seray Sever, bu kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. Doğum yapmadan kısa bir süre önce kaybettiği babasını unutmayan ünlü sunucunun paylaşımına düştüğü not herkesi duygulandırmıştı. Sever, gönderisine; şu notu düşmüştü:

"Hayat su gibi akıp, geçiyor. Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli... Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim. Yine de sağlıkla, mutlulukla sevdiklerimizle aldığımız her saniyeye şükürler olsun. Allah kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Yavrularımızı bize, bizleri de yavrularımıza bağışlasın inşallah."

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