Seray Sever’in acı günü! Babası Tamer Sever hayatını kaybetti

Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever , koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anne olmak için gün sayan Seray Sever'in aldığı haberle yıkıldığı öğrenildi. Tamer Sever’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"TÜM DUAM BABAM İÇİN" DEMİŞTİ

27 Şubat'ta 49 yaşına basan Sever Instagram hesabından yaptığı doğum günü paylaşımında babasının hasta olduğunu belirtmişti ve paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili’ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında.

Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah’ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün."