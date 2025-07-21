Serdar Ortaç mirasını kime bıraktığını açıkladı: 'Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç…'

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaptığı son açıklamalarla sevenlerini ve kamuoyunu derinden endişelendirdi.

Zaman zaman hayatına dair olumsuz yorumlarda bulunan Ortaç, bu kez çok daha umutsuz bir tablo çizdi.

Ortaç, sağlık durumunun kötüleştiğini ve psikolojisinin de yıpranmış durumda olduğunu belirterek, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, açıklamalarında mirasıyla ilgili de önemli bir detayı paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten" diyerek sahip olduğu tek evi çalışanlarına bırakma kararı aldığını duyurdu. Bu sözler, sanatçının içinde bulunduğu zorlu süreci ve hayata bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdi.