Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı mı?
2024 yılının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, kısa bir süre önce yollarını ayırmıştı. Ancak Instagram'daki bir hareket ikilinin barıştığı iddialarını gündeme getirdi.
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Serenay Sarıkaya uzun zaman sonra aradığı aşkı bulmuş ve Mert Demir ile aşkını ilan etmişti.
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Aşkları doludizgin devam ederken ikiliden sürpriz bir karar gelmişti. İddialara göre ikili yollarını ayırmaya karar vermişti.
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Aşkı hakkında konuşmayan Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
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Ünlü oyuncu, Mert Demir'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafları beğendi. Sarıkaya'nın bu hamlesi Mert Demir ile barıştıkları iddialarını güçlendirdi.