Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı mı?

2024 yılının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, kısa bir süre önce yollarını ayırmıştı. Ancak Instagram'daki bir hareket ikilinin barıştığı iddialarını gündeme getirdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı mı? - Resim : 1

Serenay Sarıkaya uzun zaman sonra aradığı aşkı bulmuş ve Mert Demir ile aşkını ilan etmişti.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı mı? - Resim : 2

Aşkları doludizgin devam ederken ikiliden sürpriz bir karar gelmişti. İddialara göre ikili yollarını ayırmaya karar vermişti.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı mı? - Resim : 3

Aşkı hakkında konuşmayan Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir barıştı mı? - Resim : 4

Ünlü oyuncu, Mert Demir'in Instagram'da paylaştığı fotoğrafları beğendi. Sarıkaya'nın bu hamlesi Mert Demir ile barıştıkları iddialarını güçlendirdi.