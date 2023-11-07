Serenay Sarıkaya: Yalnızlık çok güzel

Şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Aile dizisi ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

"KENDİME VAKİT AYIRDIM"

Milliyet'in haberine göre 31 yaşındaki güzel, "Çok yoğun çalışıyorum. Ev-iş, iş-ev modundayım. Bugün repo günümdü, kendime vakit ayırmak istedim. Onun haricinde 'Şahmaran' aralık veya ocak ayı gibi seyircisiyle buluşacak. Birkaç işim daha var, bakalım. Güzel gidiyor" açıklamasını yaptı.

"YALNIZLIK ÇOK GÜZEL"

"Bekarlık nasıl gidiyor, hayatınızda kimse var mı?" sorusuna Sarıkaya, "Valla kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel" cevabını verdi.

UMUT EVİRGEN SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın makyaj masasında verdiği pozları beğenmişti. Durumu yaklaşık bir saat sonra fark eden ünlü işletmeci, beğenisini geri çekmiş ancak bu durumun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasına engel olamamıştı.

Konuyla ilgili soruları duymamazlıktan gelen Serenay Sarıkaya, "Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın" diyerek oradan ayrıldı.