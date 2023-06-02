Serenay Sarıkaya'nın dans paylaşımına Umut Evirgen'den şaşırtan yorum!

Alice Müzikali'nin veda partisini çılgınca kutlayan Serenay Sarıkaya, eğlenceli fotoğraflarını Instagram hesabından 'the end' hashtagiyle paylaştı. Ünlü oyuncunun dans pozlarına binlerce beğeni yağarken bir yorum da eski sevgili Umut Evirgen'den geldi. Evirgen, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafının altına, 'Hak etti' notunu yazdı.

Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen, geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile de sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Daha sonra anlaşamadıklarını ifade eden çift yollarını ayırmıştı.

ÇAPKINLIĞIYLA ANILMAYA DEVAM EDİYOR

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Demet Özdemir'i de takibe aldı. Özdemir de Evirgen'e karşı bir hamle yaptı ve o da takibe geri döndü. İkilinin sosyal medyadan takipleşmesi "Yeni bir aşk mı?' sorusunu da beraberinde getirmişti.