Serenay Sarıkaya'nın ödül sevinci: Yine ben, yine ben, yine ben...

Aile dizisinde 'Devin', 'Şahmaran' dizisinde 'Şahsu' karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından iki ödüle layık görüldü.

İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Ödül almak için Şahmaran dizisindeki partneri Burak Deniz ile ikinci kez sahneye çıkan Sarıkaya, bir anda mikrofona doğru "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek bağırdı. Oyuncunun kahkaha attığı anlarda Burak Deniz de gülümseyerek tepki verdi.

HEM 'AİLE' HEM DE 'ŞAHMARAN' İLE ÖDÜL ALDI

Serenay Sarıkaya ilk olarak 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü aldı ve sonrasında Şahraman' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünün sahibi oldu.

'2 HAFTAMIZ KALDI O YÜZDEN HÜZÜNLÜYÜZ'

Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Mutluyum, Aile dizisi bitmeye yakınken böyle bir ödüle denk gelmek çok güzel. 2 haftamız kaldı o yüzden biraz hüzün var. Bu projeye başlarken 30 bölüm diye konuştuk. Yolda değişen bir şey olmadı, hikayemiz bu kadardı. Yeni yolculuklarımıza bakacağız" dedi.