Serkay Tütüncü'den sevgilisi Zeynep Bastık'a romantik kutlama: "Hep dans et!"

"Dargın", "Yalan", "Lan" ve "Ara" gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasında güçlü bir yer edinen Zeynep Bastık, son dönemde sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

Bugün 32. yaş gününü kutlayan şarkıcıya, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sosyal medyada romantik bir paylaşım geldi. Bastık'ın dans ettiği anları yayınlayan oyuncu, "Sen hep mutlu ol. Hep dans et! Gerisini ben hallederim. Yengecim benim. Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun be." notuyla sevgilisine olan düşkünlüğünü dile getirdi.

Zeynep Bastık ise Serkay Tütüncü'nün bu paylaşımını kendi sosyal medya hesabında "Sevgilim. İyi ki doğdum da seni buldum." notuyla yayınlayarak aşklarına karşılık verdi.

Öte yandan, ünlü çift geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerinin birinci yıl dönümünü kutlamıştı. Zeynep Bastık, bu özel günde "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim... Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin... 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey.. Sonsuz senelerimiz olsun." notuyla Tütüncü ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.