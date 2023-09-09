Şevval Sam duyurdu: Ünlü oyuncu Eda Ece anne oluyor

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi. Kısa süre önce evlenen ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Eda Ece anne oluyor

Muhabir Online’ın özel haberine göre Eda Ece şimdilerde bir aylık hamile. Ünlü oyuncu geçen aylarda başrolünü oynadığı fenomen dizi Yasak Elma'nın bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı. Ünlü çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"Teyze oluyorum, mutluyum"

Dün akşam ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Eda Ece'nin Yasak Elma'daki rol arkadaşı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam da hamilelik haberini doğrulayarak "Bizim haberimiz vardı, haber çıkmasını bekliyorduk. Teyze oluyorum, mutluyum" ifadelerini kullandı.