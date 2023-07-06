Düğünün ardından balayına giden Eda Ece ilk pozunu paylaştı

Yasak Elma dizisindeki "Eda" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, 22 Haziran'da görkemli bir törenle basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendi.

"AN"

Eşiyle tatil yapan Ece, sosyal medya hesabından "An" notunu düşerek balayından bir fotoğraf paylaştı. Düğününden kareleri sık sık Instagram hesabından yayınlayan Eda Ece, balayında gözlerden uzak bir tatil yapmayı tercih ederek pek paylaşım yapmadı. Geçtiğimiz günlerde güneşlenirken objektiflere takılan Ece, Instagram hesabından beyaz elbisesiyle verdiği pozu yayınladı.

Oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni yağarken Cemal Can Canseven, Afra Saraçoğlu, Kerimcan Durmaz, Gamze Erçel ve Seda Sayan gibi ünlü isimlerden yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Ece Tuncer (@eda.ece)'in paylaştığı bir gönderi

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Eda Ece, düğünün ardından 7,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından adını "Eda Ece Tuncer" olarak güncelledi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından düğününden kareleri de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.