Şeyma Subaşı aldığı haberle gözyaşlarını tutamadı

Miami, Bali ve İstanbul hattında sürdürdüğü renkli yaşamıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir ilişki yaşıyordu.

Instagram hesaplarından birbirlerini takipten çıkan ikiliden Subaşı, bu sabah duygusal bir paylaşımda bulundu.

"SABAH ÇOK GÜZEL BİR HABER ALDIM"

Gözyaşlarını tutamayan fenomen isim, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Ben çok mutluyum bilmeyerek de insanların hayatlarına dokunduğum için" dedi.