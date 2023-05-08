Şeyma Subaşı Fas'ta 2 gün süren düğün yaptı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs’ta Fas’ın Marakeş şehrinde nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, 5 ve 6 Mayıs’ta düğününü de aynı yerde yaptı.

Subaşı'nın düğününe Türkiye’den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı.

DANS ETMEYE DOYAMADI

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas’ın yöresel kutlamalarını tercih etti. Faslı müzisyenler eşliğinde dans ederek eğlenen Subaşı, düğün fotoğrafları ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.

Subaşı'nın düğününe Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa da katıldı.

Subaşı'nın düğün video ve fotoğraflarını, arkadaşları da sosyal medyada paylaştı.

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN INSTAGRAM'DA DÜĞÜN PAYLAŞIMLARI