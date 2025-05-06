Sezen Aksu müzik haklarını 18 milyon dolara sattı

Müzik şirketlerinden Universal Music Group (UMG), Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldığını duyurdu.

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre UMG, bu anlaşma kapsamında "Minik Serçe" lakaplı sanatçıya 18 milyon dolar (yaklaşık 695 milyon TL) ödeme yaptı.

Satın alımın ardından bir açıklama yapan Universal Music Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, Sezen Aksu'nun müzik kariyerine ve eserlerine duydukları hayranlığı dile getirdi.

Hacıgüzeller, “Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz ve Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız. Bu kadar dinamik bir pazarda Universal Music Group'un büyümesini sürdürmek için Sezen Aksu ve ekibiyle yakın iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.