Show TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan' konusu ne, oyuncuları kimler?
Bugün sete çıkan Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan'ın yıldızları okuma provasında bir araya geldi. 'Kalpazan' konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Yeni sezonda Show TV ekranlarından Kalpazan dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün sete çıkan Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan'ın yıldızları okuma provasında bir araya geldi.
Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.
Kalpazan’ın kısaca konusu ise şöyle; Adem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane’de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem’in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan’ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.
Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal’ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal’ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.