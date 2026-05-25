Sibel Kekilli ve Andreas Daurer evlendi

Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmiyle şöhreti yakalayan sonrasında da 'Game Of Thrones' dizisinde canlandırdığı rolle dünya çapında tanınan Sibel Kekilli evlendi.

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Kekilli, hayatında yeni bir sayfa açtı.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİ

Ünlü oyuncu, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile dünyaevine girdi. Çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Sibel Kekilli, fotoğraflarını sosyal medya sayfasından yayınlayarak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.