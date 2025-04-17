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Sibel Taşçıoğlu senaristi takipten çıktı, dizinin senaristinden açıklama geldi: "Biraz çocukça buluyorum"
Kızılcık Şerbeti'nde Pembeyi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılık sebebi olarak hikayesinin bitmesi olarak açıklanmıştı. Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıktı. Gür, yaşananlara dair bir açıklama yaptı; "Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum" dedi.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde seyirciyi şoke eden bir gelişme yaşanmıştı ve Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziye veda etmişti.
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Ünlü oyuncunun diziden çıkartılmasıyla birlikte birçok iddia ortaya atıldı ancak Taşçıoğlu'nun diziden ayrılık sebebi olarak hikayesinin bitmesi olarak açıklandı.
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Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılığın ardından Sibel Taşçıoğlu’nun dizinin senaristi Zeynep Gür’ü sosyal medya hesabından takipten çıktı.
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Taşçıoğlu'nun kendisini takipten çıkardığını haberlerden öğrenen Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi.