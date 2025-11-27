Şifanur Gül doğum gününde evlilik teklifi aldı
Ekranların genç ve başarılı oyuncusu Şifanur Gül, 28. yaş gününde kariyerinden sonra özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Berk Bakioğlu, sevgilisine yaş gününde evlenme teklifinde bulundu.
Oyuncu çift; Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerindeki bir sonraki adımı attı. 28 yaşına giren Şifanur Gül için sevgilisi Berk Bakioğlu, yaş gününde evlenme teklifinde bulundu.
SÜRPRİZ TEKLİF
Berk Bakioğlu, romantik bir akşam yemeğinde hazırladığı sürprizle Şifanur Gül'e duygusal anlar yaşattı.
"EVET" DEDİ
Mutluluktan gözleri dolan Gül, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifine "Evet" dediğini dile getirdi. Gül ile Bakioğlu'nun nikâh masasına yaz aylarında oturması bekleniyor.
ŞİFANUR GÜL KİMDİR?
Genç oyuncu Şifanur Gül, başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Netflix'in 'Terzi' dizisindeki 'Esvet/Firuze' karakteriyle yüksek çıkış yakalamıştı.
Şifanur Gül'ün biyografisi şöyle: 26 Kasım 1997’de Ankara’da doğdu. 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başladı, profesyonel anlamda eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünde tamamladı. Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle başladı. Daha sonraki yıllarda Benim Adım Melek, Uyanış: Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Kuş Uçuşu, Terzi ve Yaratılan dizilerinde oynadı.
Şifanur Gül bir röportajında "Ben çocukluğumdan beri oyuncuyu olmayı çok istiyordum, hep biliyordum. Başka hiçbir meslek hayalim olmadı" demişti.
ŞİFANUR GÜL BOYU VE BURCU
Yay burcu olan Şifanur Gül 1.70 boyunda.
ŞİFANUR GÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Televizyon
2019 - Sevdim Seni Bir Kere
2020 - Uyanış: Büyük Selçuklu
2021 - Benim Adım Melek
2021- Cam Tavanlar
2021- Kırmızı Oda
2022-2023 Hayatımın Şansı
2023- Altın Kafes
İnternet
2022 - Kuş Uçuşu
2023 - Terzi
2023 - Yaratılan