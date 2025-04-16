Sihirli Annem'de Defne Joy Foster sürprizi! Yapay zeka ile geri dönüyor

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etti. Foster, vefatının üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala sevilerek hatırlanıyor. Şimdi ise teknoloji sayesinde yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi Sihirli Annem 22 yıl aradan sonra film oluyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; bir galada görüntülenen usta oyuncu Nevra Serezli, dizide kızı Eda'yı canlandıran fakat 2011’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'a değindi. Nevra Serezli, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz” dedi.

Ünlü isim, muhabirlerin, “Filmde yer alacak mı ya da nasıl yer alacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz.” Nevra Serezli, muhabirlerin yapay zeka vurgusu üzerine “Öyle bir şey düşünülüyor, yapılacak herhalde” dedi.

Bu dijital dönüşümle birlikte, hem eski hayranları hem de yeni kuşaklar onu yeniden tanıma fırsatı bulacak.