Sihirli Annem filminden yeni kareler paylaşıldı! Oyuncuların son halleri şaşırttı
2000’li yılların unutulmaz dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra film versiyonuyla beyaz perdeye taşınıyor. Çekimleri devam eden Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adlı filmden yeni kareler paylaşıldı. Betüş, Sadık, Yavuz, Dudu ve Perihan Teyze'nin son halleri dikkat çekti.
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2000'lere damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, film oluyor. Çekimleri devam eden filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor, yapımcılığı ise Polat Yağcı üstleniyor.
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Periler ve fanilerin dünyasında geçen eğlenceli ve duygusal hikaye, izleyicilere nostalji dolu bir yolculuk sunacak.
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İzleyicilerin heyecanla beklediği "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminden yeni kareler de gelmeye devam ediyor.
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Efsane dizi yıllar sonra aynı kadroyla geri dönerken, kadrodaki isimler sosyal medyada da değişimleriyle gündem oldular.