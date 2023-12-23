Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz aşkı bitti mi?
Özel hayatlarını gözden uzakta yaşayan ikili Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sosyal medyada paylaşım yaparak aşklarını duyurmuştu. İlişkileriyle dikkat çeken aşıklar, sosyal medyada takipleşmeyi bırakmasının ardından ayrıldıklarına dair haberlerle gündem oldu.
Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir süredir Alp Navruz ile gözlerden uzak ilişki yaşıyordu. İkili sosyal medyada paylaşım yaparak aşklarını duyurmuştu.
Birbirlerini takipleşmeyi bıraktılar
Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'un sosyal medyada takipleşmeyi bırakmasının ardından ayrıldıklarına dair haberler gündem oldu.