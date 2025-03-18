Sinem Kobal spor yaptığı anları paylaştı! Fit hali beğeni topladı
Uzun bir aranın ardından setlere geri dönen Sinem Kobal sosyal medya hesabını dq aktif olarak kullanıyor. Kobal, spor yaparken pozlarını paylaştı ve fit hali ile dikkat çekti.
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Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlendikten sonra iki kız çocuk sahibi olan Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i; 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı.
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Mesleğine uzun bir ara veren Kobal, 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından “Her Şeyin Başı Merkür” filmi ile döndü.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, zaman zaman ailesiyle yada kendi pozlarına yer veriyor.
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Kobal bu kez spor yaparken pozlarını paylaştı ve fit hali ile dikkat çekti.