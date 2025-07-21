Sinem Kobal'dan eşiyle yeni aşk pozu

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adında iki kız çocuğu sahibi olan oyuncu Sinem Kobal, eşiyle birlikte Çeşme'de tatilin keyfini çıkarıyor.

Attıkları her adımla magazin gündeminde yer alan ünlü çift, tatillerinden kareleri de zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Geçtiğimiz ay Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutlayan 37 yaşındaki Sinem Kobal, bu kez eşinin tatil fotoğrafını yayınladı.

Kobal, daha sonra eşiyle birlikte verdiği pozu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Çiftin tatil pozları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.