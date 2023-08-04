Sinem Ünsal'dan Berk Cankat açıklaması: Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık

Aynı menajerlik firmasına bağlı olan Berk Cankat ve Sinem Ünsal ikilisinin, geçtiğimiz ay Bodrum'daki bir etkinlikte yakınlaşarak aşk yaşamaya başladığı öğrenilmişti. Ünsal, önceki gün yakın arkadaşı Hande Doğandemir'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülendi. Güzel oyuncu, Berk Cankat ile hakkında çıkan aşk haberlerini doğruladı.

"Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık"

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Sinem Ünsal katıldığı bir davette yeni ilişkileri hakkında sorulara cevap verdi.

Ünsal yakın zamanda ilişkiye başladığı Berk Cankat ile ilgili şu yorumu yaptı: "Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık."