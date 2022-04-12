Songül Öden'den yıllar sonra gelen Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: Benim için "Karşısına bunu mu koymuşlar?" diyorlardı

Netflix'te yayınlanan Uysallar dizisinde Nil karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim İle Bu Gece programına konuk oldu. 2005 yılında Gümüş dizisinde yer alan Öden ilginç bir itirafta bulundu.

"KIVANÇ'IN YANINA BUNU MU KOYMUŞLAR' DİYORLARDI"

Oyuncu Songül Öden, "O dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum tabii. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı o zaman üzülüyordum. Yeni mezun olmuştum, küçüğüm haliyle. İnsanlar da çok acımasız" itirafından bulundu.

"BAŞKASINA YAPILDIĞINDA DA UTANÇ DUYUYORUM"

Ünlü oyuncu, "Türkiye'de eleştirinin ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Eleştiri gerçekten bir sanat, eleştirmenlik de bir meslek. Bir şeyi ya çok övmek ya da mahvetmek, yok etmek, varlığını ortadan silmek üzerine bir sistem var. Çok mutluyum, takdir gören bir oyuncuyum ama sadece bana değil, başka birine de yapıldığında utanç duyuyorum" dedi.

"ARTIK UMURUMDA DEĞİL"

Eleştiri adı altında hakaret edildiğini belirten Öden, "Eskiden bunu anlayamazdım, çok üzülürdüm. Şimdi ise hiç üzülmüyorum. 'Dökülecek ne kadar çöpü varmış ki, çöp öğütücüsü olarak hırsını buradan alıyor' diyorum. Onun kendisiyle ilgili olduğunu biliyorum. Şimdi bunlara daha çok uyandım, umurumda değil. O zaman hiçbir şey bilmeden senin dünyanda bir psikoloğun karşısına geçip, konuşma konusuydu. Şimdi kimse kusura bakmasın umurumda değil" şeklinde konuştu.