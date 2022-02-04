Şükrü Özyıldız: Demet Özdemir çok iyi bir partner

Alice Müzikali provalarına ilişkin konuşan Şükrü Özyıldız, “Her şey çok güzel gidiyor, yine çok güzel bir gösteri olacak. Sağ olsun seyircilerimizden, ilk üç oyunun biletleri tükendi. Çok güzel geçiyor, zaten hepimiz çok özlemişiz” dedi.

"DEMET ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Şükrü Özyıldız, meslektaşı Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı ve 11 Şubat'ta dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Aşk Taktikleri' adlı filmle ilgili de şu sözleri söyledi: Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner çok da güzel bir film oldu zaten.