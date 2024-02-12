Super Bowl'da aşk! Taylor Swift sevgilisi Travis Kelce'i öpücüklere boğdu

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Amerika’da en önemli spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl’da San Francisco 49ers ile Kansas City Chiefs takımları 58. kez yapılan finalde karşı karşıya geldi. ABD'de adeta hayatı durduran ve herkesi TV başına toplayan Super Bowl'da şampiyon üst üste ikinci kez Kansas City Chiefs oldu.
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Finalde gözler ünlü şarkıcı Taylor Swift'teydi. Swift, dün gece oynanan Super Bowl maçında da sevgilisine destek vermek için tribünlerdeydi.
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Şampiyonluktan sonra ekibiyle röportaj veren Travis Kelce, röportajın ardından sevgilisi Taylor Swift'in yanına giderek birbirlerine zafer öpücüğü verdi.
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Tüm fotomuhabirlerinin maç boyunca gözünün üzerinde olduğu ABD'li şarkıcının bu anları Super Bowl 2024'ün unutulmaz anları arasında yer aldı.