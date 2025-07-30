Sürpriz transfer! Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Osman'ın Orhan'ı oldu

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman", geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Burak Özçivit'in ayrılığıyla beklenmedik bir gelişme yaşadı. Bu önemli veda ile dizi, yeni bir döneme giriyor ve yeni sezonda büyük bir zaman atlaması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecinin ilk yıllarını ekrana taşıyacak.

Mert Yazıcıoğlu kadroda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye katılan yeni isimler ve kadro değişiklikleri de netleşti. Yönetmen koltuğunda artık Bülent İşbilen'in oturacağı dizide, genç ve başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, fenomen karakter "Orhan Bey" rolü için görüşmelerini tamamladı ve dizinin yeni yüzü oldu.

Bozdağ film de bu haberi şu sözlerle duyurdu:

"Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur.

Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey’i

Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun.

Hoşgeldin, Mert Yazıcıoğlu!"

Dizinin senaryosu, aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkmaya devam edecek. Yedinci sezonunun senaryosu yazılan "Kuruluş Osman"da, Türk sinemasının usta ismi Cihan Ünal da kadroya dahil oldu. Ünal, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in yaşlılık yıllarına hayat vererek izleyici karşısına çıkacak.

Bu büyük değişiklikler, "Kuruluş Osman"ın yeni sezonunda izleyicileri nelerin beklediğine dair merakı daha da artırıyor.