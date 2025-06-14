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Survivor 2025 şampiyonu Adem oldu! Yiğit Poyraz'dan Aşk-ı Memnu ile Batuhan Karacakaya'ya gönderme
Büyük finalle ekranlara veda eden Survivor 2025'te dün akşam nefes kesen bir mücadele yaşandı ve uzun bir maratonun ardından şampiyon belli oldu. Şampiyonluğu kaybeden isme yönelik ilk ve en dikkat çekici gönderme ise Yiğit Poyraz'dan geldi. Bu paylaşım, final sonrası tartışmaları alevlendirecek gibi duruyor.
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6 ay boyunca soluk soluğa devam eden Survivor All Star-2025, sonunda şampiyonunu belirledi. Büyük finalde karşı karşıya gelen iki güçlü isim, Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya, parkurda kıyasıya bir mücadele sergiledi.
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Heyecan dolu ve nefes kesen yarışta, Adem Kılıçcı hem ilk hem de ikinci turu üstün bir performansla kazanarak Survivor 2025'in şampiyonu unvanını elde etti.
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Survivor All Star'ın mavi takımında mücadele eden Yiğit Poyraz, büyük finalin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Batuhan Karacakaya'ya göndermede bulunan Poyraz, efsane dizi Aşk-ı Memnu'dan Firdevs karakterinin Bülent'e hitaben söylediği ikonik "Hani kupa?" sahnesini paylaştı.