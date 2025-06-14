Survivor şampiyonluk finalinde Hasan Yalnızoğlu unutulmadı

Survivor 2025'teki büyük heyecan nihayet sona erdi. All Star ve Gönüllüler takımlarının aylarca süren kıyasıya rekabeti, dün gece gerçekleşen muhteşem finalle noktalandı. Şampiyonluk için son ikiye kalan Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya, izleyicilere unutulmaz bir mücadele yaşattı.