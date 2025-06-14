Survivor şampiyonluk finalinde Hasan Yalnızoğlu unutulmadı
Survivor final yarışması dün akşam ekrana geldi. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından şampiyon Adem Kılıçcı olurken; Batuhan Karacakaya ikinci oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yarışmacılarından Hasan Yalnızoğlu unutulmadı.
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Survivor 2025'teki büyük heyecan nihayet sona erdi. All Star ve Gönüllüler takımlarının aylarca süren kıyasıya rekabeti, dün gece gerçekleşen muhteşem finalle noktalandı. Şampiyonluk için son ikiye kalan Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya, izleyicilere unutulmaz bir mücadele yaşattı.
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İki turluk mücadelenin ardından 2025 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Kılıçcı, 2018 yılında Nagihan Karadere ile yarıştığı finalde de şampiyonluk kazanmıştı.
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Geçtiğimiz yıl 20 Ekim’de hayatını kaybeden eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu da finalde unutulmadı. Final gecesinde duygusal anlar yaşandı.
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Programda hayatını kaybeden yarışmacı ile ilgili kısa bir video hazırlandı.