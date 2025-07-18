Survivor Aleyna Kalaycıoğlu rapçi sevgilisi Canbay ile aşka geldi

Survivor 2021'e damga vuran daha sonra geniş hayran kitlesine ulaşan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram'ı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Gönlünü rapçi Canbay'a kaptıran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından aşk dolau karelerini paylaşmayı da ihmal etmedi.

SEVGİLİSİYLE GEÇİRDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Şimdilerde Rapçi Canbay ile doludizgin aşk yaşayan Kalaycıoğlu, sevgilisiyle geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hastanede, tatilde ve konserde birbirinden güzel videolar biriktiren ünlü güzel ve sevgilisinin keyifli anları dikkatlerden kaçmadı.