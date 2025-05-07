Survivor Almeda diskalifiye edildi! "Survivor tarihinde çok görülmüş bir olay değil bu"

Mavi Takım’dan Almeda ve Batuhan, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek burada bulunan bir çantayı aldığı iddia edildi. Ilıcalı konseyde, Almeda’nın söz konusu çantayla birlikte bir odaya girdiğini ve ardından içeride bulunan kadın çalışana fiziksel temasta bulunduğunu söyledi.