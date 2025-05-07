Survivor Almeda diskalifiye edildi! "Survivor tarihinde çok görülmüş bir olay değil bu"
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in dün akşamki ada konseyine Almeda krizi damga vurdu. Survivor'da konforlu ev görevinden dönen Almeda, bir kadın görevliye fiziksel temasta bulunduğu gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, Almeda'nın diskalifiye kararını gerekçelerle açıkladı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2025 All Star-Gönüllüler büyük finale yaklaşırken yarışmaya damga vuran bir olay yaşandı.
Mavi Takım’dan Almeda ve Batuhan, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek burada bulunan bir çantayı aldığı iddia edildi. Ilıcalı konseyde, Almeda’nın söz konusu çantayla birlikte bir odaya girdiğini ve ardından içeride bulunan kadın çalışana fiziksel temasta bulunduğunu söyledi.
Sinirlerin gerildiği konseyde Acun Ilıcalı, Almeda'nın 4 çalışanı darp ettiğini söyledi. Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi: “Aldığımız karar doğrultusunda Batuhan 2 gün yokluk adasına gidecek ve 5 ödülden faydalanmayacak. Almeda’nın 1’i kadın 4 ekip arkadaşımıza saldırması kabul edilemez bir durum. Almeda’yı Survivor’dan diskalifiye ediyoruz.”
Bunun üzerine gözyaşlarını tutamayan Almeda ise "'Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım." ifadelerini kullandı.