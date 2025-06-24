Survivor Dilşah imaj değiştirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Yarışmadan elendikten sonra ilk kez açıklama yapan Kurt, Survivor sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

“Survivor için 5 yıl mücadele ettim ve sonunda geldim. Buraya ilk ayağımı bastım ve şu duyguya kapıldım: Kurtlar sofrasındayım. Arkadaşlık yapmamam gerektiğini öğrendim.”