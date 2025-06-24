Survivor Dilşah imaj değiştirdi! Görenler tanımakta zorlandı
Survivor All Star 2025 yarışmasından elenmesinin ardından da gündemde kalmayı sürdüren Dilşah Kurt, radikal bir kararla imaj değişikliğine gitti. Yeni halini sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaşan Dilşah, takipçilerinden tam not aldı.
Kısa süre önce final yapan Survivor 2025'in dikkat çeken yarışmacılarından Dilşah Kurt, elenmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor
Yarışma sonrası imaj değişikliğine giden Kurt, uzun süredir siyah olan saçlarını kızıla boyatarak takipçilerini şaşırttı.
Yeni pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan Dilşah Kurt'un yeni görünümü hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçiler yeni tarzını beğenirken, bazıları ise “Eski halin daha güzeldi” yorumlarıyla eski imajına dönmesini istedi.
Yarışmadan elendikten sonra ilk kez açıklama yapan Kurt, Survivor sürecini şu sözlerle değerlendirdi:
“Survivor için 5 yıl mücadele ettim ve sonunda geldim. Buraya ilk ayağımı bastım ve şu duyguya kapıldım: Kurtlar sofrasındayım. Arkadaşlık yapmamam gerektiğini öğrendim.”