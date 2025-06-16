Survivor Yiğit Poyraz'dan UFO açıklaması: Delirdiğimi düşündüler

Kurumsal yaşamın kendisine uygun olmadığını fark ettiğini belirten Poyraz, Survivor’a katılma sürecini şöyle anlattı:

"Dışarıdan bana sık sık ukala ve egolu yakıştırmaları yapılıyordu. Kurumsal hayat bana göre değil dedim. Survivor’a katılan herkesin Instagram’da yüz binlerce takipçisi oluyordu. Bu süreçte hem kendime zaman ayırabileceğimi düşündüm hem de hayatımda ne yapmak istediğimi bulmak için bu adımı attım."