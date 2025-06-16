Survivor Yiğit Poyraz'dan UFO açıklaması: Delirdiğimi düşündüler
Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Yiğit Poyraz, yarışma sonrası yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Poyraz, adadan döndükten sonra büyük bir buhrana girdiğini ve bu durumun kendisi için beklenmedik olduğunu ifade etti. Yiğit Poyraz, adada New Jersey'de uçan UFO görünümlü drone'lardan gördüğünü de ilk kez itiraf etti.
Survivor 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında yarışan Yiğit Poyraz, katıldığı bir YouTube programında yarışma süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Poyraz, ilk kez katıldığı 2021 sezonunun ardından zorlu bir dönem geçirdiğini itiraf etti.
Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve mezuniyet sonrası kurumsal hayata adım atan Poyraz, “Bizim okuldan mezun olan herkes kurumsal hayata geçiş yapıyor. Mezun olduktan sonra bankada çalıştım” dedi.
Kurumsal yaşamın kendisine uygun olmadığını fark ettiğini belirten Poyraz, Survivor’a katılma sürecini şöyle anlattı:
"Dışarıdan bana sık sık ukala ve egolu yakıştırmaları yapılıyordu. Kurumsal hayat bana göre değil dedim. Survivor’a katılan herkesin Instagram’da yüz binlerce takipçisi oluyordu. Bu süreçte hem kendime zaman ayırabileceğimi düşündüm hem de hayatımda ne yapmak istediğimi bulmak için bu adımı attım."