Survivor’da eleme adayı kim oldu? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2025 All Star – Gönüllüler' yarışması izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Survivor'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, dokunulmazlık karşılaşmaları dün gece de devam etti. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yarışmacılar eleme adaylarını belirlemek için toplandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem eleme adayını seçti. Adem eleme potasına mavi takımdan Sevgi'yi gönderdi. Böylece Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Sevgi olarak belirlendi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacı sayısının giderek azaldığı Survivor'da sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu dün gece oynandı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyunda yarışmacılar kıran kırana yarıştı. Ayrıca kazanan ismin akşam yemeği kazanacağı ve yanında 3 yarışmacıyı daha ödüle götüreceği açıklandı.

FİNALE ADEM VE BATUHAN KALDI

Eşleşme mücadelesinde finale Adem ve Batuhan kaldı. Atışlarda Adem'in aldığı son sayı ile bireysel dokunulmazlığı 5-4 skorla Adem kazandı. Ayrıca Adem akşam yemeği ödülüne Meryem, Hikmet ve Aycan'ı götürdü.

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor'da dokunulmazlık karşılaşmaları dün gece de devam etti. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yarışmacılar eleme adaylarını belirlemek için toplandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem eleme adayını seçti. Adem eleme potasına mavi takımdan Sevgi'yi gönderdi. Böylece Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Sevgi olarak belirlendi.