Survivor'da gerilim devam ediyor! Batuhan Karacakaya’nın ailesinde Acun Ilıcalı’ya mesaj

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından söz alan Batuhan Karacakaya da şu açıklamalarda bulundu:

"Burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben size söylemiştim. Ben bir ailemle konuşayım. Ailemi tanıyorum, sonra istersen 'git' de. Benim ailem suç duyurusu yapmaz sadece bana ulaşmak istiyorlar."

Acun Ilıcalı ise Karacakaya’ya, "Ailenle konuşacaksın ama bizim tatmin olmamız lazım. Suç duyurusunda bulunmasın biz adam saklıyor olmayalım" cevabını verdi.