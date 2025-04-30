Survivor'da gerilim devam ediyor! Batuhan Karacakaya’nın ailesinde Acun Ilıcalı’ya mesaj
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’da sular durulmuyor. Hikmet ve Batuhan Karacakaya arasındaki kavganın ardından Acun Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinden gelen mesajı okudu. Ilıcalı, ailenin kendilerine ağır tehdit içeren sözler kullandığını belirterek 'Artık bunu kabul etmiyorum.' dedi.
Survivor All Star’da geçtiğimiz hafta, Batuhan Karacakaya ile Hikmet Tuğsuz arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem olmuştu. Oyun sırasında Batuhan’a kum fırlatan Hikmet, konseyde “Volkan’ın dirseği olmasaydı Batuhan’a vuracaktım” açıklamasında bulunmuştu, sözlü uyarı verilmişti.
Olay sonrası Hikmet’in cezasız bırakılması, Batuhan’ın ailesini harekete geçirdi. Acil Durum Konseyi’nde söz alan Acun Ilıcalı, Batuhan’ın ailesinden gelen mesajları kamuoyuyla paylaştı.
Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi’nde, "Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan" diye konuştu.
Ilıcalı, Hikmet konusunun Batuhan’ın ailesi açısından çözülmediğini söylerken, "Baban önce bizim arkadaşlarla iletişime geçmiş. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin. Sonra bu mesajdan sonra biz olabilir gözüyle baktık açıkçası. Sonra ise annenden mesaj geldi. 'Başkasını şampiyon yapacaksınız' diyor. 'Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi, Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz' demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor" dedi.
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından söz alan Batuhan Karacakaya da şu açıklamalarda bulundu:
"Burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben size söylemiştim. Ben bir ailemle konuşayım. Ailemi tanıyorum, sonra istersen 'git' de. Benim ailem suç duyurusu yapmaz sadece bana ulaşmak istiyorlar."
Acun Ilıcalı ise Karacakaya’ya, "Ailenle konuşacaksın ama bizim tatmin olmamız lazım. Suç duyurusunda bulunmasın biz adam saklıyor olmayalım" cevabını verdi.