Survivor'da yarışan Yunus Emre'nin eşi sosyal medyadan hamile olduğunu duyurdu
Survivor All Star 2024 sezonunun tartışmalı isimlerinden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla hamile olduğunu açıkladı.
Survivor Yunus Emre, parkur performansından çok rakip yarışmacılara yönelik gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Bu sezon 'All Star' formatıyla ekranlarda olan, elemelerin ise SMS oylaması yerine düello ile gerçekleştiği Survivor 2024'te ceza üstüne ceza alan Yunus Emre Özden, son olarak Berna Canbeldek'le tartışma yaşadı ve dört ödülden yararlanamayacağı açıklandı.
"SESİNİ DUYMADAN 82 GÜN"
Ceza sonrası eşinin adada sinir krizi geçirdiği anları Instagram hesabından yayınlayan Beria Özden, yaşadığı büyük üzüntüyü ve eşine duyduğu özlemi dile getirdi.
Yunus Emre'nin eşi, "Bugün de ölmedik, yaşadık mı bilmem. Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82'nci gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum, bir yandan sabırla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
"SÖZÜMDEN DÖNMEDEN BEKLİYORUZ BABAMIZ"
Hamile olduğunu da açıklayan Beria Özden, "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de, onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" mesajını yazdı.