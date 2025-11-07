Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşi için şarkı yaptı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Efecan Dianzenza, yarışma sırasında çıkan "yasak aşk" iddiaları yüzünden uzun süre gündemde kalmış ve bu durum, eşi Duygu Çavdar'ın tek celsede boşanma davası açarak evliliği bitirmesiyle sonuçlanmıştı.

Aylarca süren sessizliğin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla pişmanlığını dile getiren ve "Affettirmek için elimden geleni yapacağım" sözünü veren Dianzenza, bu kez duygularını müzikle ifade etti. Yeni şarkısının adını "Duygu" koyan Dianzenza, bu özel parçayı sosyal medyada "Çıktı gözbebeğim…" notuyla yayımladı.

Şarkının sözleri, yaşadığı ayrılığın onun üzerindeki derin etkisini ve sarsıntıyı gözler önüne serdi: “Beni bi’ kenara koydun ya, dünya başıma yıkıldı sanki…Duygu… duygu… sensiz her yer karanlık…Kalbim seninle atıyor, sensiz ben yok oluyorum…”

Efecan Dianzenza, duygusal şarkının görselinde ise eski eşi Duygu Çavdar’ın gözünün yer aldığı bir fotoğrafı kullanmayı tercih etti.