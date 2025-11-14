Tan Taşçı konserlerine neden ara verdi? Sosyal medyadan açıkladı

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, bir süredir sahnelerde yer almamasının merak konusu olması üzerine sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

Taşçı, bu durumun günümüzde "delilik ya da hastalık" olarak algılanabileceğini ancak konser yapmama kararının altında yatan nedenin ticari değil, sanatsal bir duruş olduğunu belirtti. Sanatçılık ve tüccarlık arasındaki ince çizgiye dikkat çeken Taşçı, sanatçının asıl vazifesinin para toplamak değil, ruhen zengin ve zihnen özgür olması gerektiğini, ancak bu sayede gerçek mucizelerin başarılabileceğini ifade etti.

Sağlığının ve keyfinin yerinde olduğunu belirterek hayranlarını rahatlatan şarkıcı, bahar aylarında yepyeni şarkılarla ve "yepyeni bir Tan" olarak sahnelere geri döneceğini ve hayranlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini müjdeledi.