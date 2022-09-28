Şevval Sam ile Metin Tekin’in oğlu Taro Emir Tekin, Sadakatsiz dizisiyle büyük çıkış yakalamıştı. Tekin şimdi ise FOX TV'de yayınlanacak olan Bir Peri Masalı dizisinde Alina Boz ile başrolleri paylaşacak. Peki Taro Emir Tekin kimdir, kaç yaşında? Nereli? Taro Emir Tekin'in biyografisi...

TARO EMİR TEKİN KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu Taro Emir Tekin, Şevval Sam ile Metin Tekin’in oğlu. Tekin, bir röportajında çocukluk yılları için şöyle diyor: Çocukluğumda babam bazı takımları çalıştırdığı için çeşitli şehirlerde kısa zamanlar geçirdim ama o zamanlar daha ufaktım. Genelde İstanbul’daydım. Annem, özellikle bana çok güzel aktiviteler yaratırdı her zaman. Aktif olarak oturup hayal kurduğumuz egzersizler yapardık. Yani benim çocukluğum çok güzel geçti ama ergenliğim biraz sert geçti. Ergenlikte biraz zincirlerimden kopup kendi konfor alanımdan çıkmaya başladım.

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Taro Emir, Oxford'dan drama eğitimi aldı ve 3 yıl boyunca Amerika'da yaşadı. Oxford sonrası Cambridge’de ‘Royal Academy of Dramatic Arts’ın yürüttüğü bir hazırlık programına katıldı ve burada drama üzerine daha detaylı çalışmalarda bulundu. Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı. Can Evrenol'un dikkat çeken Çıplak dizisinin ilk sezonunun sonlarına Bulut rolüyle katılan Emir Taro Tekin, Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat verdi. Şimdi ise Bir Peri Masalı dizisinde başrol oynayacak.

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RÖPORTAJLARLA TARO EMİR TEKİN

Taro Emir Tekin 2020 yılında Cumhuriyet'e verdiği röportajda "Çok güçlü bir aileden geliyorsun. Şevval Sam ve Metin Tekin’in oğlu olmak nasıl bir duygu? sorusunu şöyle yanıtlıyor:

Muhteşem bir duygu. Çünkü aslında onlar da kendi bireysel yetenekleriyle bu hayatta bir yerlere gelmiş insanlar ve annemle babamı tanıdığım kadarıyla o çizgilerini bozmamış insanlar. Herhangi bir menfaat ve çıkar önünde duruşlarını değiştirmemiş insanlar. Bu bana çok güzel bir örnek oluyor. Kendi yeteneğimin hakkını vermem için çok güzel bir motivasyon sağlıyor. Benim her zaman sırtımda bir el vardı, fakat hiçbir zaman kısıtlanmadım. Her zaman özgür bırakıldım ve kendimi ifade etmek için sonsuz bir alan verildi bana onlar tarafından. Bunun da onlarında kendi tecrübelerinden geldiğini düşünüyorum. O yüzden muazzam bir duygu ve ikisini de birbirinden çok seviyorum.

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