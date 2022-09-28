Bir Peri Masalı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bir Peri Masalı dizisi künyesi

FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı 28 Eylül akşamı (bugün) ilk bölümüyle yayınlanacak. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Çağıl Bocut ile Merve Çolak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Bir Peri Masalı dizisi genç oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal gibi oyuncular bir araya getiren dizide her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak. Bu makalede Bir Peri Masalı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtlarına ve dizinin künyesine bakıyoruz.

Bir Peri Masalı Künyesi

Kanal: FOX

Yayın günü: Çarşamba, 20.00

Senaryo: Deniz Akçay

Yönetmen: Merve Çolak

Başroller: Alina Boz, Taro Emir Tekin

Dizinin özeti: Dizi, “Hayat neden benim yüzüme hiç gülmedi?” diye düşünen Zeynep’in (Alina Boz) hikayesi etrafında dönecek. Zeynep’in karşısına bir gün ansızın bir çanta dolusu para çıkınca, bulduğu bu parayla kendisini baştan aşağı yeniden yaratacak ve yeni kişiliğiyle cemiyetin içine karışacak. Peki bundan sonra her şey Zeynep’in hayalini kurduğu gibi mi gelişecek?

Bir Peri Masalı Dizisi Konusu

Sıradan bir hayat süren Zeynep’in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal’ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

Bir Peri Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Bir Peri Masalı dizisi, İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekiliyor.

Bir Peri Masalı Oyuncu Kadrosu

Alina Boz,

Taro Emir Tekin,

Nazan Kesal,

Mustafa Mert Koç,

Hazal Filiz Küçükköse,

Kadir Çermik,

Baran Bölükbaşı,

Okan Urun,

Tülin Ece,

Şener Savaş,

Canan Atalay

Müfit Kayacan

Bir Peri Masalı dizisi fragmanı