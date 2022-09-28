Bir Peri Masalı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bir Peri Masalı dizisi künyesi
Bir Peri Masalı dizisi bu akşam ilk bölümüyle FOX TV'de yayınlanacak. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bir Peri Masalı dizisinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme aldı. Peki, Bir Peri Masalı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Dizinin künyesine yakından bakalım.
FOX TV'nin yeni dizisi Bir Peri Masalı 28 Eylül akşamı (bugün) ilk bölümüyle yayınlanacak. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Çağıl Bocut ile Merve Çolak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Bir Peri Masalı dizisi genç oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal gibi oyuncular bir araya getiren dizide her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi ele alınacak. Bu makalede Bir Peri Masalı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtlarına ve dizinin künyesine bakıyoruz.
Bir Peri Masalı Künyesi
Kanal: FOX
Yayın günü: Çarşamba, 20.00
Senaryo: Deniz Akçay
Yönetmen: Merve Çolak
Başroller: Alina Boz, Taro Emir Tekin
Dizinin özeti: Dizi, “Hayat neden benim yüzüme hiç gülmedi?” diye düşünen Zeynep’in (Alina Boz) hikayesi etrafında dönecek. Zeynep’in karşısına bir gün ansızın bir çanta dolusu para çıkınca, bulduğu bu parayla kendisini baştan aşağı yeniden yaratacak ve yeni kişiliğiyle cemiyetin içine karışacak. Peki bundan sonra her şey Zeynep’in hayalini kurduğu gibi mi gelişecek?
Bir Peri Masalı Dizisi Konusu
Sıradan bir hayat süren Zeynep’in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal’ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
Bir Peri Masalı Dizisi Nerede Çekiliyor?
Bir Peri Masalı dizisi, İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekiliyor.
Bir Peri Masalı Oyuncu Kadrosu
- Alina Boz,
- Taro Emir Tekin,
- Nazan Kesal,
- Mustafa Mert Koç,
- Hazal Filiz Küçükköse,
- Kadir Çermik,
- Baran Bölükbaşı,
- Okan Urun,
- Tülin Ece,
- Şener Savaş,
- Canan Atalay
- Müfit Kayacan
Bir Peri Masalı dizisi fragmanı
"Ben buradan bir çıkış yolu bulacağım!" 🔥 #BirPeriMasalı ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/iUyKpw6WrU— Bir Peri Masalı (@1perimasalidizi) September 28, 2022