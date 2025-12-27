Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Ali Öner ve Livanur Aydın ayrıldı

Magazin dünyasında "örnek çift" olarak gösterilen Ali Öner ve Livanur Aydın cephesinden gelen son haberler, evlilik hazırlığı yapan ikilinin yollarını ayırdığını kesinleştirdi. Taşacak Bu Deniz dizisindeki Gökhan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ali Öner ve nişanlısı Livanur Aydın, 2025 yılının son günlerinde dijital dünyadaki tüm bağlarını kopardı.

Ağustos ayında aile arasında gerçekleşen ve hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan nişan töreninden geriye hiçbir iz kalmadı. Çift, o dönem paylaştıkları romantik kareleri ve nişan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından tamamen temizledi.

Ayrılık iddialarını güçlendiren en somut adım ise karşılıklı takibin bırakılması oldu. Birbirlerini arkadaş listelerinden çıkaran ikili, bu hamleleriyle ilişkilerine geri dönüşü olmayan bir nokta koyduklarının sinyalini verdi.

Best Model of Turkey yarışmasındaki başarısının ardından oyunculuğa hızlı bir geçiş yapan Ali Öner, son dönemde dizisindeki yoğun çekim takvimiyle ön plandaydı. Livanur Aydın ile olan ilişkisini her zaman saygı çerçevesinde yürüten Öner’in, bu ani ayrılık kararı sonrası kendisini işine adadığı konuşuluyor.

Henüz taraflardan ayrılığın nedenine dair resmi bir sözlü açıklama gelmemiş olsa da, hayranları bu beklenmedik vedanın üzüntüsünü yaşıyor.