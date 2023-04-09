Taylor Swift ve Joe Alwyn ayrıldı mı? Peri masalında son...

Taylor Swift ve Joe Alwyn'in 6 yıldır süre aşk hikayelerinde son... Magazin basını çiftin ayrıldığını yazdı. 33 yaşındaki Swift, 17 Mart'tan bu yana "Eras Tour" kapsamında yollarda. Alwyn'in ise bir süredir kalabalıktan uzak durduğu görülüyordu.

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Page Six'e göre bir kaynak, çiftin ayrılığının birkaç hafta önce gerçekleştiğini söyledi, çift arasında herhangi bir husumet olmadığını belirtti. Söz konusu kişi ayrılığın dramatik olmadığını da sözlerine ekledi.

Taylor Swift ve 33 yaşındaki Joe Alwyn'in beraberlikleri 2016'nın sonlarında başladı. Swift ve Alwyn aslında ilişkileri boyunca magazin basınından uzak durmaya çalıştı. Ancak çiftin hayranları 2016'da tanıştıklarını ve o yılın sonlarında çıkmaya başladıklarını tahmin ediyor. İlişkilerine dair haberler 2017'nin başlarında geniş şekilde haber olmaya başladı.

Çifte yakın bir kaynak, Ekim ayında Entertainmet Tonight'a çiftin ilişkisinin 'harika gittiğini, çok güçlü bir beraberlikleri olduğunu' söylemişti. Çiftin bir arkadaşı ise Mart ayında People'a verdiği demeçte, "Joe fırsat buldukça Taylor ile seyahat edecek. Birlikte harikalar. Joe onun kariyerini çok destekliyor" demişti.

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Alwyn ise Eylül 2018'de verdiği bir röportajda hayranlarının Swift ile ilişkisi söz konusu olduğunda her zaman bilgi sahibi olmak istediğinin farkında olduğunu söylemişti.

Çift hakkında yıllar boyunca birkaç kez nişanlanacakları söylentileri çıkmıştı.

ŞARKI SÖZLERİNE YANSIMIŞTI

Alwyn ve Swift, ilişkileri hakkında pek konuşmasalar da, bu ilişki sanatçının birçok şarkısına ilham kaynağı oldu. Son zamanlarda, Swift'in hit single'ı “Lavender Haze”in aşklarını dış seslerden uzak tutma arzularıyla ilgili olduğu düşünülüyor.