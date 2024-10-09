The Office dizisinin yıldızı Jenna Fischer kanseri yendiğini açıkladı
The Office dizisiyle hafızalara kazınan 50 yaşındaki oyuncu Jenna Fischer kanseri atlattığını duyurdu.
2005-2013 yılları arasında izleyiciyle buluşan "The Office" dizisinde "Pam Beesly" karakterini canlandıran Jenna Fischer, sosyal medya hesabından kanseri atlattığını duyurdu.
Fotoğraf: Getty
Meme Kanseri Farkındalık Ayı için sağlık durumu hakkında bilgi veren Fischer, kendisine nasıl kanser teşhisi konulduğunu anlattı. Mamografi için doktora gittiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Yoğun meme dokusu nedeniyle mamografide sonuç alamayan doktor, meme ultrasonu istedi. Sol mememde bir şey buldular. Biyopsi yapılması istendi. Daha sonra 1 Aralık 2023'te birinci evre üçlü pozitif meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.
Fotoğraf: Getty
Şans eseri kanserin erken evrede yakalandığını söyleyen Jenna Fischer, yayılmayan tümörü çıkarmak için ocak ayında lumpektomi (memenin korunarak tümörün çıkarılması) yaptırdığını ancak kanserinin 'agresif doğası' nedeniyle kemoterapi ve radyasyona ihtiyaç duyduğunu anlattı.
Şubat ayında 12 seanslık kemoterapiye başlayan ve haziranda da 3 haftalık radyasyon alan ünlü oyuncu, "Harika hissettiğimi söylemekten dolayı mutluyum" dedi.
Fotoğraf: Getty
Kemoterapi esnasında saçlarının döküldüğünü anlatan Jenna Fischer; "Ama bazı harika peruklar ve saçlı şapkalar sayesinde şu ana kadar benimle ilgili olup bitenleri açığa çıkarmak için bekleyebildim” ifadesini kullandı.
"Bu duyuruyu birkaç nedenden dolayı yapıyorum" diyen Fischer, “Bir, perukları bırakmaya hazırım. İkincisi, yıllık mamografinizi yaptırmanız için size yalvarmak. Ayrıca doktorunuzdan Meme Kanseri Risk Değerlendirme Puanınızı hesaplamasını ve gerekli ek taramaları yaptırmasını isteyebilirsiniz. Ciddiyim, hemen doktorlarınızı arayın" diye konuştu.
Fotoğraf: Getty