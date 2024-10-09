The Office dizisinin yıldızı Jenna Fischer kanseri yendiğini açıkladı

Kemoterapi esnasında saçlarının döküldüğünü anlatan Jenna Fischer; "Ama bazı harika peruklar ve saçlı şapkalar sayesinde şu ana kadar benimle ilgili olup bitenleri açığa çıkarmak için bekleyebildim” ifadesini kullandı.

"Bu duyuruyu birkaç nedenden dolayı yapıyorum" diyen Fischer, “Bir, perukları bırakmaya hazırım. İkincisi, yıllık mamografinizi yaptırmanız için size yalvarmak. Ayrıca doktorunuzdan Meme Kanseri Risk Değerlendirme Puanınızı hesaplamasını ve gerekli ek taramaları yaptırmasını isteyebilirsiniz. Ciddiyim, hemen doktorlarınızı arayın" diye konuştu.

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