"The Old Guard 2" filminin galasında Charlize Theron'un cesur stili
Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, "The Old Guard 2" filminin Hollywood'daki Netflix Tudum Tiyatrosu'nda gerçekleşen galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Theron, Givenchy’nin 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait siyah file boğazlı bodysuit’i, siyah sütyen ve yüksek belli iç çamaşırıyla tamamlayarak kusursuz bir görünüm sergiledi.
25 Haziran’da ABD’nin Hollywood kentindeki Netflix Tudum Tiyatrosu’nda gerçekleşen "The Old Guard 2" galasına başrol oyuncuları Charlize Theron, Uma Thurman, Kiki Layne, Henry Golding ve Chiwetel Ejiofor katıldı.
Charlize Theron, alt giysi olmayan bir görünüm hissi veren “see-through all-in-one” (şeffaf tek parça) tarzı kusursuzca taşıdı. Givenchy’nin 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait siyah file boğazlı bodysuit’i, siyah sütyen ve yüksek belli iç çamaşırıyla tamamladı.
Görünümünü smokin ceket ve kare burunlu bilekte botlarla destekleyen Theron, kırmızı halıda güçlü bir stil sergiledi.
Stilist Leslie Fremar’ın dokunuşlarıyla şekillenen bu görünümde, kuaför Adir Abergel de Theron’un imzası hâline gelen kısa sarı saçlarını iki at kuyruğu şeklinde topladı ve dikkatleri üzerine çekti.