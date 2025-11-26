Tolga Güleç ve Öykü Cengiz ayrıldı mı?

'Kırık Kanatlar' ile oyunculuk kariyerine adım atan Tolga Güleç, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi yapımlarla adından söz ettirdi. Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Güleç, geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı.

Ancak çiftten sürpriz bir hamle geldi ve Öykü Cengiz Instagram hesabını sildi. Kısa süre içinde çiftin ayrıldığı iddiası yayıldı.

"AYRILIK YOK"

Ayrılık iddiasıyla gündem olan Tolga Güleç'ten açıklama gecikmedi. 2. Sayfa'da yer alan haber göre ayrılık iddiasını yalanlayan başarılı oyuncu ayrılık iddiasını yalanlayarak "Öykü’nün hesabında bir sorun var, onu açtırmaya çalışıyoruz. Ayrılık yok" dedi.